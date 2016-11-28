Субсидии для Boeing 777Х в США признаны нарушением правил ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) признала нарушением правил международной торговли субсидирование в США проекта концерна Boeing по производству нового дальнемагистрального авиалайнера 777Х , говорится в заявлении Еврокомиссии.

Эксперты ВТО посчитали, что принятое в 2013 г. решение продлить налоговые льготы для Boeing до 2040 г. противоречит нормам организации. Кроме того, увязка налоговых льгот с использованием концерном произведенных в США деталей самолетов признана дискриминацией иностранных поставщиков.

«Сегодняшнее постановление ВТО является важной победой для Евросоюза и аэрокосмической отрасли. Экспертная группа ВТО выявила, что дополнительные крупные субсидии - $5,7 млрд, выделенные властями США Boeing, являются незаконными. Мы ожидаем, что США будут уважать правила, придерживаться справедливой конкуренции и без промедления откажутся от предоставления этих субсидий», - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Евросоюз еще два года назад выразил озабоченность субсидированием этого проекта и направил соответствующую жалобу в ВТО.

Boeing 777X - обновленная широкофюзеляжная версия самолетов Boeing 777, которая должна выйти на рынок после 2020 г. Новый лайнер способен принять на борт на 40 пассажиров больше, чем самый вместительный из существующих Boeing. Американский концерн уже получил более 300 предзаказов, в том числе 150 - от Emirates.

Споры США и ЕС о поддержке авиастроительных компаний тянутся уже 12 лет. В сентябре текущего года ВТО удовлетворила жалобу Boeing и признала незаконным субсидирование ее главного конкурента Airbus властями Европейского союза, а также Германии, Великобритании, Франции и Испании. Представители американской стороны утверждали, что речь идет о $22 млрд, которые Airbus незаконно получил от ЕС, ФРГ, Франции, Испании и Великобритании.