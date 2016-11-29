Власти будут действовать аккуратно в вопросе индексации тарифа «Платона» – Дворкович

Вопрос с индексацией действующего тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон» будет решаться аккуратно, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве транспорт, выступая в Совете Федерации.

«Вы помните, мы приняли решение об установлении льготной ставки с ноября прошлого года по текущий период. Сейчас рассматриваются предложения по индексации этой ставки. Будем действовать аккуратно, но напоминаю, что эти средства позволили отремонтировать около 1000 км автомобильных дорог, причем наиболее критичные участки с наибольшей аварийностью», – сказал он.

Повысить тариф «Платона» с нынешних 1,53 руб. за 1 км до 2,6 руб. с 1 февраля 2017 г. предлагает Минтранс. Второе повышение сбора с грузовиков за проезд по федеральным трассам запланировано с 1 июня – до 3,06 руб. Но индексацию тарифа на инфляцию предложено отложить еще на год, начав ее не с 1 июля 2017 г., а с 1 июля 2018 г.

Письмо с предложением такого поэтапного повышения тарифа «Платона» отправил еще в октябре премьеру Дмитрию Медведеву Дворкович, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Минтранс опубликовал уведомление о разработке проекта (обсуждение завершилось 16 ноября), но конкретных цифр в нем не было.

За год работы к 15 ноября 2016 г. система «Платон» перечислила в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд руб.