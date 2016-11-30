Собянин утвердил предельный индекс роста тарифов на ЖКУ с июля 2017 года

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о предельном индексе роста тарифов на услуги ЖКХ для москвичей.

По документу, который опубликован на официальном портале московской мэрии, максимальный рост тарифов в столице с 1 июля 2017 г. не превысит 7%.

Ранее официальный портал правовой информации опубликовал распоряжение правительства России об индексах изменения платы за ЖКУ.

При этом Москва по росту коммунальных платежей во втором полугодии 2017 г. выйдет на первое место.

В соответствии с распоряжением федерального правительства платежи за ЖКУ в Москве с 1 июля 2017 г. увеличатся в среднем на 7%.

Помимо Москвы лидерами по росту тарифов станут Санкт-Петербург, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), где индекс утвержден в размере 6%.

Наименьшее повышение тарифов ожидается в Северной Осетии, цены на коммунальные услуги там поднимутся на 2,5%.