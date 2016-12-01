Шувалов: слияния Минфина и Минэкономразвития не будет

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что слияния Минфина и Минэкономразвития после назначения Максима Орешкина на пост министра экономического развития не будет. «Много задается вопросов, возможна ли такая конфигурация – слияние с Министерством финансов, тем более что Максим Станиславович [Орешкин] – выходец из Министерства финансов. Так вот, ответ – нет», – сказал Шувалов.

Вице-премьер сегодня представил Орешкина коллективу Минэкономразвития. «Он – экономист новой формации, т. е. он продолжатель, конечно же, тех идей, которые были заложены в основы экономического курса президента, но не зашорен какими-то старыми экономическими знаниями, школами и выступает достаточно с таких серьезных, жестких позиций, в том числе о том, что не все государственные расходы, безусловно, ведут к повышению темпов и качеству экономического роста», – сказал Шувалов.

По словам первого вице-премьера, коллегия Минэкономразвития состоится 19 декабря. Решение провести коллегию министерства вопреки традиции в декабре было принято еще до назначения Орешкина, отметил Шувалов.

Напомним, 29 ноября президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина на должность министра экономического развития вместо Алексея Улюкаева, который был ранее освобожден от этой должности в связи с утратой доверия.