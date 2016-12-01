Путин: инфляция по итогам года будет ниже 6%

Президент России в послании к Федеральному собранию заявил, что инфляция по итогам 2016 г. будет ниже 6%.

«Если вы помните, инфляция в 2015 г. составила 12,9%, надеюсь, в этом не поднимется выше 6%, будет 5,8%», – заявил Путин. Он отметил, что это значит, что в следующем году мы можем достичь 4%. Это хорошая предпосылка для роста, считает Путин.

«Напомню, что самая низкая инфляция зафиксирована в 2011 г. – 6,1%. Повторяю еще раз: в этом году может быть меньше даже, это значит, что в следующем мы действительно можем достичь целевого показателя в 4%», – сказал президент.

Он отметил, что стабилизация не означает подъем и необходимо решить базовые проблемы экономики.