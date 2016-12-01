Силуанов: налоговая система в России после 2018 года должна быть стабильна в течение шести лет

Налоговая система в России после 2018 г. должна быть стабильна в течение шести лет, чтобы инвесторы могли понимать, в каких условиях им предстоит работать, сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству рассмотреть предложения по настройке налоговой системы до 2018 г., разработать все поправки в Налоговый кодекс, а в 2018 г. их принять, с 1 января 2019 г. ввести эти налоговые нововведения в действие, зафиксировав новые стабильные правила на долгосрочный период.