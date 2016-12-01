Международные резервы России за неделю сократились на $3,7 млрд

Международные резервы России на 25 ноября составили $385,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 18 ноября международные резервы равнялись $389,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,7 млрд.

Выступая в четверг, 1 декабря, с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин отметил, что за последнее время золотовалютные резервы Центробанка «не уменьшились, а даже подросли».

«Если на 1 января 2016 г. это было $368,3 млрд, то сейчас $389,4 - почти 400 млрд. Здесь динамика тоже положительная».