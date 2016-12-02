Аукцион по Сухому Логу поручено провести в 2017 году

Распоряжение о проведении в 2017 г. аукциона по крупнейшему в России золотому месторождению Сухой Лог, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 30 ноября. Сегодня оно опубликовано на сайте правительства.

Аукцион будет проведен «на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Сухой Лог, расположенным на территории Иркутской области, для разведки и добычи золота и серебра», - указывается в документе.

Площадь участка составляет 7,94 кв км., стартовый размер разового платежа за пользование недрами - 8,55 млрд руб.

Прогнозные запасы Сухого Лога составляют золота по категориям B+C1+C2 1,953 тонны и серебра – 1,541 тонну. На это месторождение приходится 28% золотых запасв страны. Интересе к месторождению уже проявили «Полюс», ГК «Ростех», Polymetal, Nordgold, Kinross, «Высочайший», указывает Прайм.