Правительство сохранило дотации Чечне на 2017 год на уровне 2016 года

Дотации из федерального бюджета Чечне на 2017 г. останутся на уровне 2016 г. и составят 40,4 млрд руб. (41 млрд руб.), сообщает РБК со ссылкой на правительственные поправки ко второму чтению проекта бюджета. Дотации Крыму снизятся по сравнению с 2016 г. и составят 37,2 млрд руб. (37,8 млрд руб. в 2016 г.), дотации остальным регионам будут повышены более чем на 15%. РБК напоминает, что поправки в минувшую пятницу без обсуждения одобрил думский комитет по бюджету.

31 октября Кадыров заявил, что предложенные Минфином на 2017 г. сокращения расходов из федерального бюджета на Чечню неприемлемы для республики. С 2007 по 2015 г. Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб., их средний ежегодный объем составлял 60 млрд руб., говорилось в исследовании РБК в начале 2016 г. За этот период объем помощи республике снижался всего дважды – в 2010 и 2013 гг. В прошлом году финансирование Чечни выросло до 61,3 млрд руб. – на 8%, тогда как по остальным регионам сократилось в среднем на 3%, говорила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Кадыров указал, что при сокращении бюджета Чечни «республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства».

На следующий день президент Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема финансирования государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», но не с 2017 г., а с 2018-го.

Часть дотаций Чечня и Крым получат в общем порядке, как объясняет РБК, это дотации регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, на эти цели Чечне в 2017 г. предназначена сумма в 24 млрд руб., Крыму – 18,5 млрд. Отдельной поправкой для Чечни, Крыма и Севастополя правительство предложило выделить дотации на сбалансированность бюджетов этих регионов: Чечне на это предлагается 16,4 млрд руб., Крыму – 18,65 млрд руб., Севастополю – 5,17 млрд руб.