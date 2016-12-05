Правительство предложило сократить финансирование ФЦП «Культура» на 38 млрд рублей

По сравнению с первоначальными планами финансирование федеральной целевой программы «Культура России» на 2012–2018 гг. может быть сокращено на 38,1 млрд руб. с прежних 184,6 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства. Его общественное обсуждение продлится с 5 по 19 декабря.

Общий объем финансирования ФЦП в 184 млрд руб. был утвержден постановлением правительства 20 января 2016 г. В новом проекте на программу предлагается выделить 146,5 млрд руб., из них за счет средств федерального бюджета будет выделено 139,3 млрд руб., за счет прочих источников – 7,1 млрд руб., в том числе за счет регионов – 4,1 млрд руб., за счет внебюджетных источников – почти 3 млрд руб. На капитальные вложения направляется 83,6 млрд руб., на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения – 367,1 млн руб., на прочие нужды – 62,5 млрд руб.

Финансирование ФЦП в части расходов федерального бюджета на 2017–2018 гг. приведено в соответствие с проектом бюджета на 2017–2019 гг., говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Окончательный объем финансирования программы будет определен после принятия бюджета.