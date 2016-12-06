Документы по антимонопольной политике внесены в Белый дом с разногласиями – «Коммерсантъ»

Проекты президентского указа «Об основных направлениях государственной антимонопольной политики» и Национального плана развития конкуренции на 2017–2018 гг. внесены в правительство Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с рядом несогласованных вопросов, пишет «Коммерсантъ». Идеи антимонопольного ведомства, в частности, наделить Генпрокуратуру функцией координатора работы ФАС с силовыми структурами последними были поддержаны безоговорочно.

Главными оппонентами ФАС являются Минэкономики, Минстрой и Минэнерго, говорит собеседник издания. Согласовать не удалось предложенные службой приоритетные методы тарифного регулирования и порядок разработки инвестпрограмм госмонополий. В Минэкономики указывают на существование отдельных порядков согласования программ для отраслей.

ФАС намерена запретить государству прямо или косвенно приобретать акции компаний, работающих на конкурентных рынках, за исключением компаний, «имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности». Также служба предлагает обязать правительство ограничить возможности госкомпаний и унитарных предприятий приобретать акции компаний и заставить их отчуждать профильные активы на конкурентных рынках.

При этом ФАС удалось договориться с Минэкономики о 10%-ной доле малого бизнеса в закупках крупных частных компаний (с выручкой свыше 7 млрд руб. в год). В итоге обязать закупать у малого бизнеса могут не все частные компании, а только те, что получают государственную или муниципальную поддержку.