Спад торговли в России может оказаться хуже прогноза на 2016 год

Минэкономразвития сохраняет прогноз по снижению ВВП России в 2016 г. на уровне 0,6%, при этом промпроизводство может продемонстрировать рост лучше прогнозных 0,4%, инвестиции могут снизиться меньше, чем прогнозные 3,7%, но может быть больший спад розничной торговли, чем прогнозные 4,6%, сказал журналистам замминистра экономического развития Алексей Ведев.

«Прогноз по ВВП на этот год пока сохраняется на уровне минус 0,6%. Потому что инвестиции будут такие же, как в прогнозе, или даже несколько лучше. У нас сейчас минус 3,7% по инвестициям - но, наверное, будут получше. С другой стороны, розничный товарооборот может быть чуть хуже прогноза (минус 4,6% в действующем прогнозе). Поэтому, я думаю, что то на то: и в результате будет минус 0,6% по ВВП, так как инвестиции могут быть чуть лучше прогноза, а розница чуть хуже», - озвучил он последние ожидания министерства на 2016 г.

«Что касается промпроизводства, то, скорее всего, рост по году будет 0,4%, как в прогнозе, но, может быть, и выше. Может быть, и 0,5%», - прокомментировал он прогноз по промпроизводству на 2016 г.

Касаясь прогноза по инфляции, Ведев отметил, что он сохраняется на уровне 5,8%.