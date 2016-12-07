Правительство ограничило импорт дефибрилляторов и томографов

Правительство России расширило список зарубежных медицинских изделий, попадающих под ограничения при госзакупках. Об этом сообщаетРБК, ознакомившийся с копией документа.

С февраля 2015 г. в России действует список из 46 импортных медицинских изделий, теперь он увеличен до 128 наименований. Ограничения не распространяются на импортные медизделия, продающиеся на коммерческом рынке.

В расширенный список попали дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты, костыли, глюкометры, а также расходные материалы (бинты, антисептики, защитные маски, тампоны).

Ограничение заключается в том, что если на аукцион поданы хотя бы две заявки от компаний из стран, входящих в Таможенный союз, иностранная фирма не допускается к участию в торгах. На изделия, продающиеся на коммерческом рынке, эти ограничения не распространяются.