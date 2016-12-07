Госдума заморозила индексацию материнского капитала до 2020 года

Дума приняла во втором чтении законопроект, приостанавливающий до 1 января 2020 г. ежегодную индексацию материнского капитала с учетом темпов роста инфляции, передает ТАСС.

Поправки внесены в одну из статей федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Законопроектом также предусматривается проведение индексации всех социальных выплат раз в год - 1 февраля по фактической инфляции вместо прогнозной.