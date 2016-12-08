Мексика получила более $2,5 млрд по страховке от падения котировок нефти

Правительство Мексики получило $2,65 млрд по страховке от падения цены нефти за 2016 г., сообщил Минфин страны. «В связи со снижением средней нефтяной цены, зафиксированной с 1 декабря 2015 г. по 30 ноября 2016 г., федеральное правительство получило платеж в $2,65 млрд за приобретенные им опции», - цитирует заявление ведомства «Прайм».

Эксперты ранее оценивали потенциальный размер выплат более чем в $3 млрд при стоимости самой страховки в $1 млрд. В конце 2015 г. Мексика застраховала свои нефтяные риски в части падения цены у пула международных банков на уровне $49 за баррель.

Подобная практика используется Мексикой с 1990 г., однако никогда ранее ей не удавалось получить выплаты по страховке два года подряд. В декабре 2015 г. Мексика уже получила около $6,3 млрд за счет такой же страховки. В августе 2016 г. страна купила новую страховку на международных рынках от падения цены нефти на 2017 год за более чем $1 млрд.