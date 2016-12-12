Власти Венесуэлы выводят из обращения купюру в 100 боливаров

Правительство Венесуэлы инициировало обмен самых крупных по номиналу банкнот – по 100 боливаров. Как сообщает ВВС, в воскресенье было объявлено, что они выйдут из обращения через 72 часа. Их предлагается обменять на монеты, это можно будет сделать в течение 10 дней.

Вывод из обращения этих купюр поможет борьбе с мафией, которая занимается в том числе контрабандой, и в итоге облегчит ситуацию с товарным дефицитом, считают в правительстве страны. Президент Николас Мадуро объяснил, что преступные группировки, которые действуют в регионах рядом с венесуэльско-колумбийской границей , не успеют обменять купюры, которые они якобы вывели за границу. По версии властей Венесуэлы, эти группы закупают боливары в этих купюрах, затем на них покупают дешевые венесуэльские товары, на которые распространяются правительственные субсидии, и перепродают их в Колумбии по более высоким ценам.

Reuters отмечает, что, хотя такого рода контрабанда и имеет место, она не может быть единственной причиной тотального дефицита в стране товаров первой необходимости, от продуктов питания до лекарств.

Противники Мадуро уже раскритиковали эту попытку повлиять на кризисную ситуацию в стране. Также высказываются сомнения, что население успеет обменять банкноты в отведенные для этого 10 дней. Лидер оппозиции Энрике Каприлес посетовал, что страной управляют не способные на это люди. «Кому может прийти в голову устроить такое в декабре вдобавок ко всем нашим проблемам?» – написал он в Twitter.