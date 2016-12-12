Инфляция-2016 будет в интервале 5,5-5,7% – Минэкономразвития

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в декабре в интервале 0,5-0,7%, а в целом за 2016 г. - в районе 5,5-5,7%. «В период с 29 ноября по 5 декабря инфляция составила 0,1%, как и неделей ранее. За годовой период инфляция снизилась до 5,7% (на 5 декабря) с 5,8% в ноябре. В декабре мы ожидаем инфляцию в диапазоне 0,5%-0,7% (5,5-5,7% в годовом выражении)», - говорится в еженедельном экономическом мониторинге Минэкономразвития.

В Минэкономразвития отмечают, что динамика цен на продовольственные товары за последнюю неделю аналогична предыдущей: «наблюдается умеренный рост цен на плодоовощную продукцию и прочие продовольственные товары». «Цены на непродовольственные товары выросли на 0,1% в результате роста цен на легковые автомобили», - говорится в мониторинге.

В ноябре инфляция составила 0,4%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков (0,5%), а за 11 месяцев цены выросли на 5,0%.

ЦБ на прошлой неделе отмечал, что снижение годовой инфляции в РФ идет в соответствии с прогнозом ЦБ, но оно частично объясняется действием разовых факторов, в результате чего может оказаться недостаточно устойчивым, кроме того, негативное влияние на инфляционные ожидания оказывает рост цен на молочную продукцию.

«Годовая инфляция в ноябре 2016 г. замедлилась до 5,8%. Она соответствует прогнозу Банка России и находится на траектории снижения к целевому уровню 4% в 2017 г.», - говорилось в комментариях ЦБ о динамике потребительских цен. Базовый прогноз Банка России по инфляции на 2016 г. равняется 5,5-6%, при этом в ЦБ уже заявляли, что по итогам года инфляция может быть ближе к 5,5%.