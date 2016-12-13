Росстат подтвердил снижение ВВП России в III квартале на 0,4%

ВВП России в III квартале 2016 г. снизился на 0,4% в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Росстата.

С января по сентябрь этого года ВВП сократился на 0,7%. При этом в III квартале по отношению ко II ВВП России увеличился на 8,5%.

9 декабря Госдума в окончательном чтении одобрила бюджет России на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. В бюджете на три года прописан умеренный рост доходов при сокращении дефицита бюджета с 3,2% ВВП в 2017 г. до 2,2% ВВП в 2018 г. На 2016 г. президент Владимир Путин утвердил дефицит бюджета в 3,66% ВВП при запланированных 3% ВВП.