Правительство увеличило на 528 млн рублей субсидии регионам для помощи многодетным семьям

Правительство увеличило на 528 млн руб. ассигнования на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Как сообщает сайт кабмина, такое распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 10 декабря. Субсидии увеличены в связи с ростом числа семей, которые имеют право на такие выплаты, и с увеличением прожиточного минимума для детей в ряде регионов.

Перечень из 53 субъектов Федерации, в отношении которых из федерального бюджета софинансируются расходные обязательства по выплатам нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребёнка и последующих детей, утверждён распоряжением правительства от 13 октября 2015 г., напоминает пресс-служба кабмина. Правительство выделило на эти выплаты в 2016 г. 15,7 млрд руб. распоряжением от 26 декабря 2015 г. Распоряжение от 24 сентября 2016 г. повысило объем субсидий этим регионам на эти цели до 17,31 млрд руб. Нынешним распоряжением общий объем ассигнования повышен до 17,838 млрд руб.