Правительство выделило регионам 8,7 млрд рублей на развитие дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому между 83 регионами распределяется 8,7 млрд руб. на развитие дорожного хозяйства, документ опубликован на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства в объёме 8,7 млрд руб., что соответствует параметрам федерального бюджета 2016 г. Трансферты распределены между 83 субъектами федерации исходя из удельного веса транспортных средств, зарегистрированных в системе взимания платы за использование транспортной инфраструктуры ", — говорится в документе.

Отмечается, что это позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 г. выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу. Уточняется, что эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 г.