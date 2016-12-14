Орешкин начал готовить программу ускорения роста экономики до уровня выше мирового – ТАСС

Министр экономического развития Максим Орешкин начал обсуждение с финансово-экономическим блоком правительства, ЦБ и экспертами программы ускорения роста экономики России до уровня выше мирового. Участники совещания, на котором обсуждалась перезагрузка российской экономики, выразили мнение, что достижение темпов роста ВВП 3% и более возможно в случае проведения структурных реформ, сообщили ТАСС участники совещания в министерстве.

Президент Владимир Путин поручил правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 г., реализация которого позволит уже на рубеже 2019-2020 гг. выйти на темпы экономического роста выше мировых.

«Это было первое установочное совещание, в ходе которого пока обсуждались лишь три основных блока, среди которых увеличение вклада человеческого капитала в ускорение темпов экономического роста. Во-вторых, обеспечение роста инвестиционной активности. Третий блок касался формирования условий, обеспечивающих реализацию необходимых мер активизации роста», - сказал участник совещания. Он добавил, что на встречу в Минэкономразвития были приглашены представители министерств, ЦБ и эксперты.

В Минэкономразвития ТАСС факт встречи подтвердили. «Есть задача, которую поставил президент, - найти новые факторы и снять структурные ограничения роста российской экономики. Не позднее мая будущего года должен быть разработан план действий по выходу на более высокие темпы экономического роста. Возможным изменениям и была посвящена дискуссия. Эксперты считают, что есть потенциал роста, главное - его реализовать», - заявили в МЭР.