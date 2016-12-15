Медведев: В импортозамещение за два года вложено 250 млрд рублей

В импортозамещение в промышленности за последние два года вложено порядка 250 млрд руб., сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалам. Его цитирует ТАСС. Государство и бизнес инвестировали в российскую промышленность примерно в равном объеме, добавил он.

В результате был обеспечен рост важнейших отраслей промышленности – химической промышленности, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной. «В этом году они (отрасли промышленности) растут, причем растут капитально, на 10–15%», – отметил Медведев.

По его словам, внешнее давление на российскую экономику побудило к активному изменению ее структуры.