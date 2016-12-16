РФПИ: Российско-японский инвестфонд позволит привлечь $10 млрд в российскую экономику

Создание российско-японского инвестиционного фонда позволит привлечь в российскую экономику до $10 млрд, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Ранее Дмитриев заявлял, что РФПИ и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) создают российско-японский инвестиционный фонд с объёмом инвестиции до $1 млрд. «Миллиард долларов, вложенные нашими сторонами, позволит привлечь до $10 млрд в экономику России», - сказал он.

С фондом намерены взаимодействовать ведущие японские компании и банки. «Сейчас мы обсуждаем более 20 проектов, первые из которых мы надеемся реализовать в ближайшие шесть месяцев», - добавил Дмитриев. Российско-японский фонд станет первым инструментом, который позволит JBIC инвестировать средства в акции, отметил он. «Только недавно прошел закон в Японии, который позволяет JBIC не только выдавать долговое финансирование, но и инвестировать в акции. Соответственно, мы первый инструмент их по инвестированию в акции», - сказал глава РФПИ.