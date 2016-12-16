Испании предложили отказаться от «нацистского» часового пояса и сиесты

Министр труда Испании Фатима Баньес предложила сменить часовой пояс для повышения производительности труда. Вместо «нацистского времени», на которое 70 лет назад перешел генерал Франко из солидарности с Гитлером, предлагается перевести стрелки на час назад и жить по Гринвичу.

В результате рабочий день испанцев будет заканчиваться в 18.00, это даст трудящимся возможность больше времени проводить дома с семьями. Одновременно возникает вероятность, что будет отменена знаменитая сиеста, пишет Expatica. За счет отмены сиесты предполагается повысить производительность труда.

Сейчас на западе Испании солнце встает не раньше 9 утра, отмечает Fortune. Это означает, что люди встают в темноте. Днем они после обеда делают перерыв на сиесту, как правило до 17.00, в результате их рабочий день завершается поздно - около 20.00. Баньес сказала Reuters, что хочет, чтобы испанцы заканчивали рабочий день, как большинство трудящихся Европы. Она пообещала дополнительно обсудить это предложение с работодателями и профсоюзами. Агентство отмечает, что у предложения министра много шансов получить одобрение парламента, поскольку в его поддержку уже высказались и правящая партия, и оппозиция.