Бюджет Минобороны будет секвестирован на 6%

Бюджет Минобороны России на следующий год планируется секвестировать на 6%. С таким заявлением выступила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

«При подготовке бюджета на 2017-2019 гг. Минфином России предусмотрено сокращение федеральных расходов на 2017 г. на 6%. Однако уменьшение объемов бюджетных ассигнований производилось неравномерно и затронуло не все направления. В число защищенных статей вошли, прежде всего, денежное довольствие, оплата труда, пособия и компенсации, а также пенсии и другие выплаты военным пенсионерам», - пояснила она.

По ее словам, сокращение расходов ведомства в 2017 г. произойдет на общую сумму около 100 млрд руб.