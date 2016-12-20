Совет МВФ подтвердил доверие Кристин Лагард

Исполнительный совет МВФ на специальном заседании подтвердил доверие директору-распорядителю фонда Кристин Лагард, говорится в сообщении. Это было необходимо в связи с вердиктом Суда Французской республики, признавшего накануне Лагард виновной в «халатности при исполнении своих служебных обязанностей» во время ее работы на посту министра экономики Франции.

«Исполнительный совет в ходе обсуждения учел все значимые факторы, включая выдающуюся деятельность директора-распорядителя по руководству фондом, а также уважение и доверие к ее лидерским качествам во всем мире. В этой связи Исполнительный совет вновь подтвердил свою полную уверенность в том, что директор-распорядитель в состоянии продолжать эффективно выполнять свои обязанности», - говорится в сообщении МВФ. Также совет выразил надежду, на продолжение «взаимодействия с директором-распорядителем в решении сложных задач, стоящих перед мировой экономикой».

Лагард заявила, что не будет оспаривать решение суда. «Меня обвинили в небрежности, но не обязали выплатить штраф, не подвергли наказанию, не зарегистрировали решение. Я этим недовольна, но есть момент, когда нужно просто остановиться, перевернуть страницу и двигаться вперед. И продолжать работать с теми, кто доверяет мне», - приводит ее слова Reuters.

Лагард обвиняли в превышении полномочий при выплате компенсаций политику и предпринимателю Бернару Тапи, который был близок к экс-президенту Франции Николя Саркози. «Дело Тапи» связано с финансированием предвыборной кампании Саркози в 2007 г. и с продажей в 1993 г. доли в компании Adidas. Консорциумом, проводившим сделку, управлял банк Credit Lyonnais. Тапи обвинил его в махинациях и потребовал компенсацию в 404 млн евро. Лагард, будучи министром экономики, распорядилась передать дело не в обычный суд, а в арбитраж, чтобы ускорить рассмотрение вопроса. В итоге было принято решение о выплате государством компенсации в 403 млн евро, что спровоцировало скандал.