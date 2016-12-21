«Роснано» получит госгарантии на сумму до 35 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении «Роснано» в 2016 г. государственных гарантий на общую сумму не более 35,5 млрд руб. Как сообщает ТАСС, распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Госгарантии предоставляются для обеспечения исполнения обязательств госкорпорации перед акционерным банком «Россия» по двум кредитам на общую сумму 20 млрд руб. и перед Совкомбанком по двум кредитам на общую сумму 15,5 млрд руб.