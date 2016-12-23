Правительство предлагает Думе ввести лицензирование энергосбытовой деятельности

Правительство внесло в Госдуму законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Законопроект разработало Минэнерго.

Предлагается наделить правительство полномочиями по установлению дополнительных лицензионных требований, в том числе требований по выполнению показателей финансового состояния и соблюдения финансовой дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.

Соблюдение лицензионных требований будет контролировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, следует из законопроекта. Документ также определяет порядок формирования и актуализации реестров информации, содержащих сведения о лицензировании энергосбытовой деятельности - выданных и аннулированных лицензиях, сведения о лицензиатах, о должностных лицах лицензируемых организаций и т. д.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за энергосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией», - цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Такой закон нужен для повышения платежной дисциплины энергосбытовых компаний и поставщиков, считают в правительстве.