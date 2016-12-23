Путин: Задолженность регионов превышает 2 трлн рублей

Правительство будет поддерживать пять регионов, задолженность которых превышает 50% их доходов, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Его спросили, будет ли федеральный центр помогать более сильным регионам, таким, как Алтайский край, долг которого всего 6%. Он ответил, что у Алтайского края с задолженностью все хорошо. По его словам, власти поддерживают все регионы, регионам-донорам, в частности, помогает развивать их инфраструктуру, например, Москве.

«Задолженность регионов - свыше 2 трлн руб., хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы решить эту проблему, - цитирует Путина ТАСС. - В текущем году 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1%».