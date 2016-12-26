Регионы могут лишить права регулирования торговых наценок на детское питание

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, лишающий регионы права устанавливать торговые наценки на детское питание, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в министерстве. В правительство документ может быть внесен в начале 2017 г. после утверждения в Минюсте. С заинтересованными министерствами он уже согласован, подтвердили в ФАС и Минэкономики.

Отказ от регулирования должен предотвратить сокращение ассортимента детского питания там, где действуют максимальные надбавки. В противном случае «сжатие каналов продаж может дойти до исключения детского питания из ассортимента в отдельных форматах торговли, что приведет к сокращению объема продаж до 35%», - опасаются в Минсельхозе.

В ведомстве также указывают на вступление в силу с 2017 г. поправки к закону «О торговле», которые сокращают размер премий и бонусов ритейлеров 5%. В результате торговля детским питанием может стать нерентабельна. По словам представителя одного из производителей этой продукции, он уже столкнулся со снижением объемов закупок со стороны розничных сетей.