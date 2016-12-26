Минэкономразвития повысило прогноз по росту промпроизводства на 2016 год с 0,4% до 1%

Минэкономразвития России улучшило прогноз по динамике промпроизводства в 2016 г.

Новый прогноз - рост на 1% против прежних 0,4%, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития.

В ноябре Росстат представил статистику по промпроизводству с существенными уточнениями за 2015-2016 гг., без распределения указанных уточнений по месяцам отчетного периода, отметив корректность показателей только за 11 месяцев 2016 г. (+0,8% год к году) и за ноябрь (+2,7%), отмечается в документе. Рассчитываемый Минэкономразвития сезонно сглаженный индекс также показывает, что динамика промпроизводства в ноябре была положительной (+1% к месяц к месяцу), сказано в мониторинге.