Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиян в 2016 году

Минэкономразвития России улучшило прогноз роста заработной платы населения по итогам 2016 г. с 0,3% до 0,5% и ухудшило - по реальным располагаемым доходам россиян, говорится в оперативном мониторинге Минэкономразвития за январь-ноябрь 2016 г.

«Минэкономразвития ожидает, что на фоне замедления инфляции реальная заработная плата будет демонстрировать положительную динамику до конца года. В результате в целом за 2016 г. ее рост может составить 0,5% год к году, что на 0,2 процентных пункта выше, чем оценки Минэкономразвития на стадии формирования бюджета», - говорится в документе.

По данным ведомства, в ноябре реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении четвертый месяц подряд. Данные с устранением сезонности с сентября текущего года показывают примерно нулевую динамику реальной заработной платы.

Кроме того, ухудшен прогноз по реальным располагаемым доходам россиян в 2016 г. - снижение может составить 5,8% против 5,6%, ожидаемых ранее. Это объясняется тем, что Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам за 2015 г. (снижение составило 3,2% против 4,3% по предварительной оценке).

По данным МЭР, несмотря на некоторое замедление снижения реальных располагаемых доходов в годовом выражении ( в ноябре - 5,6%, в октябре - 6%), сезонно очищенные данные свидетельствуют о продолжении негативных тенденций. Таким образом, снижение составляет 1,7% месяц к месяцу.