В Германии четвертый год подряд растет приток переселенцев из бывшего СССР

За 2016 г. в Германию перебрались около 6500 этнических немцев из бывшего СССР и стран Восточной Европы, сообщает Deutsche Welle. Это, ссылаясь на предварительные данные, агентству dpa сообщил управляющий приемным лагерем во Фридланде Хайнрих Хёрншемайер. Лагерь во Фридланде – единственное учреждение, которое занимается первичным размещением таких мигрантов. Приток поздних переселенцев растет четвертый год подряд, отмечает DW.

В 1990 г. в Германию приехали рекордные 400 000 репатриантов. В 2012 г. был зафиксирован минимальный приток – 1800 человек. Затем приток стал расти после того, как в ФРГ законодательно упростили въезд с целью воссоединения семей. В 2013 г. в страну приехали 2300 этнических немцев, в 2014 г. – 5600, в 2015 г. – около 6000. В 2014 г. на территории ФРГ проживали около 1,8 млн этнических немцев из стран постсоветского пространства.