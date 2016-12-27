Белоруссия рассчитывает вступить в ВТО до конца 2020 года

Белоруссия рассчитывает вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) до конца 2020 г., говорится в утвержденной указом президента страны программе социально-экономического развития республики, рассчитанной до 2021 г.

"Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств республики в качестве члена ВТО. Вступление страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Белоруссии в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта", - говорится в документе.

Согласно программе белорусскому правительству необходимо сконцентрировать усилия на взаимодействии с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВТО, ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) «в целях содействия включению Белоруссии в глобальные цепочки добавленной стоимости». «Это даст дополнительные возможности белорусским субъектам хозяйствования занять соответствующее место среди ведущих мировых компаний, специализирующихся в машиностроении, энергетике, фармацевтике, телекоммуникациях и информационных технологиях», - отмечается в документе.

По мнению авторов программы, повышение кредитного рейтинга Белоруссии в соответствии со страновой классификацией ОЭСР до более высокой группы (до шестой с седьмой в настоящее время) - одна из приоритетных задач в 2017-2018 гг., в ближайшей перспективе это позволит интенсифицировать сотрудничество с иностранными государствами в кредитно-инвестиционной сфере.

На совещании в конце марта президент республики Александр Лукашенко поручил госорганам активизировать переговоры по вступлению страны в ВТО.