Украина введет ограничения на импорт удобрений из России

Украинская межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) «приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений», сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Украины. Оно вступит в силу после принятия Верховной радой закона по диверсификации рынка. Решение было принято по результатам расследования деталей импорта на Украину некоторых видов азотных удобрений из России. Киев увидел со стороны Москвы признаки демпинга.

Антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, на Украине действуют с 2014 г. Тогда они были введены на 5 лет и касались аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%, Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамид-аммиачную смесь (КАС) - другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

В ближайшее время правительство направит на рассмотрение парламента законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС). Для российского экспорта ставка будет увеличена за счет антидопинговой надбавки.

Сейчас российские производители поставляют на Украину карбамид и КАС с уплатой импортной пошлины на уровне 5–6,5%. Антидемпинговая пошлина прибавляется к текущим ввозным ставкам.