В 2017 году поддержка регионов увеличится до 1,6 трлн рублей

Поддержка регионов в 2017 г. будет увеличена примерно на 9%, до 1,6 трлн руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по сбалансированности региональных бюджетов в 2017—2019 гг. Как передает ТАСС, он отметил, что усиление поддержки регионов «в условиях нелегкого бюджета было не самым простым делом». На 13% увеличатся дотации, субсидии вырастут почти на треть. В результате к 2019 г. дефицит региональных бюджетов сократится почти в два раза по сравнению с текущим годом, добавил премьер.

Медведев пообещал следить за реализацией принятых решений и призвал руководителей федеральных ведомств и регионов «следить за ситуацией, и в случае необходимости оперативно обсуждать» возникающие проблемы.

На выдачу бюджетных кредитов регионам на следующий год в бюджете заложено до 200 млрд руб., сказал также Медведев. «Эти деньги предназначены для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов или временных кассовых разрывов по ставке 0,1% годовых, а также для финансирования мероприятий при ликвидации последствий всяких разных ЧП - там уже ставка 0% годовых», - цитирует ТАСС. По словам премьера, механизм предоставления бюджетных кредитов в текущем году уже позволил снизить заметную нагрузку на регионы за счет замещения более дорогих коммерческих кредитов.

Новые правила утверждают порядок и условия предоставления, использования и возврата таких кредитов, которые могут выдаваться на срок до пяти лет при соблюдении ряда условий, напомнил премьер. В частности, регионы должны взять на себя обязательство контролировать размер дефицита регионального бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов, снижать коммерческую задолженность, а также общий объем государственного долга.

Также Медведев призвал прекратить распределять субсидии по принципу «деньги идут к деньгам», а направлять федеральные трансферты, исходя из потребностей. «Целевые трансферты должны направляться в первую очередь, исходя из потребностей в развитии региональных отраслей экономики, социальной сферы, других важнейших компонентов, а не просто в регионы, тем более в регионы, которые являются донорами и могут за счет собственных средств профинансировать соответствующие мероприятия», - заявил он. По его словам, это позволит дополнительно сократить диспропорцию в развитии регионов, обеспечить устойчивое развитие всей страны. Он добавил, что сохраняется ответственность регионов за невыполнение взятых на себя обязательств при получении субсидий. «Рассчитываю, что эти меры простимулируют регионы более рационально организовывать свою работу», - отметил он.

«Мы продолжим работу по совершенствованию межбюджетных отношений. Я подписал ряд важных для этой сферы решений. Два постановления вносят изменения в правила предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Самое существенное, что начиная с 2017 года все получатели федеральных дотаций через соглашение с Минфином РФ должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала региона и сокращению неэффективных расходов бюджетов», - сказал Медведев. Таким образом, при неисполнении этих обязательств у них будет наступать финансовая ответственность, «и в ряде случаев и ответственность руководителей».

«Напомню, что со следующего года мы существенно увеличиваем гранты - до 20 млрд руб. с 5 млрд руб. тем регионам, которые покажут наиболее высокие результаты по увеличению налогового потенциала за счет экономического развития. Кроме того, принято решение оставлять в распоряжении регионов федеральную часть прироста налога на прибыль. В совокупности эти решения должны увеличить или улучшить мотивацию региональных команд к эффективной работе именно на своей территории», - добавил Медведев.

Также он отметил, что правительством вносятся изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета. «Это постановление, помимо прочего, предполагает новый подход к определению так называемых "предельных" уровней софинансирования, то есть "потолков" федеральных и региональных обязательств. Иными словами, сколько дает центр, столько обязан предоставить сам регион»,- сказал премьер.