Экономика России в 2016 году завершает стадию адаптации к внешним вызовам – Набиуллина

Российская экономика в 2016 г. преодолеет стадию адаптации к внешним вызовам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы ожидаем, что в следующем году наша экономика перейдет в стадию роста. Считаем, что этот год - год завершения адаптации нашей экономики к внешним вызовам. В следующем году рост будет происходить и за счет умеренного роста потребления, и за счет восстановления инвестиционной активности», - сказала она, подчеркнув, что темпы роста экономики в 2017 г. составят не более 1%.

«Мы ожидаем, что в следующем году наша экономика перейдет в стадию роста. И считаем, что этот год - это год завершения адаптации нашей экономики к внешним вызовам», - сказала глава ЦБ.