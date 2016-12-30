Росстат сообщил о рекордно низкой годовой инфляции

Инфляция в России в декабре 2016 г., по предварительным данным, составила 0,4% после также 0,4% в ноябре и октябре, 0,2% в сентябре, нулевой динамики в августе, 0,5% в июле, 0,4% в июне-апреле, 0,5% в марте, 0,6% в феврале и 1% в январе, сообщил Росстат.

Инфляция в декабре 2016 г. оказалась ниже ожиданий аналитиков и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, равнялся 0,6%, Минэкономразвития ожидало роста цен на уровне 0,5-0,7%. В целом за 2016 г. инфляция составила минимальные за всю новейшую историю России 5,4% против 12,9% в 2015 г., 11,4% в 2014 г., 6,5% в 2013 г., 6,6% в 2012 г., 6,1% в 2011 г. (показатель 2011 г. был до этого как раз минимальным значением).

Во многом это объясняется существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 г. ускорился почти до 6% с 3,2% в 2015 г. и 0,7% в 2014 г. Росстат отмечает, что предварительные данные по инфляции в декабре рассчитаны исходя из еженедельных значений мониторинга, который рассчитывается по более узкой корзине товаров и услуг (64 наименования), чем месячные данные. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2016 г., полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2017 г.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2016 г. подорожали на 0,6%, а в целом за 2016 г. - на 4,6% (14,0% в 2015 г.). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,3%, а за год 6,5% (13,7% в 2015 г.). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,3%, а за 2016 г.- на 4,9% (10,2% в 2015 г.). В 2017 г., по мнению экономистов, инфляция в России продолжит замедляться и составит 4,7% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце декабря), что выше официального прогноза правительства и таргета ЦБ (4%).