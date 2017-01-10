Штрафы системы «Платон» ужесточатся – «Коммерсантъ»

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу подготовить поправки к КоАП, ужесточающие штрафы в рамках системы «Платон», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Это произошло по итогам совещания в правительстве. В ведомстве подтвердили разработку документов.

Сейчас штраф за неоплату проезда по федеральной трассе составляет 500 руб. и 10 000 руб. при повторном нарушении в течение года. Издание сообщает о двух новшествах. Первое связано с количеством штрафов в сутки. Действующее сейчас правило, по которому владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки, если нарушение зафиксировано камерой, планируется отменить. Второе должно отменить 50%-ную скидку при оплате штрафа в 20-дневный срок. Если неоплату проезда в рамках «Платона» зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера, скидка не будет действовать.

Председатель профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко напомнил, что соответствующие поправки предлагались Минтрансом в начале декабря 2016 г. «Идея заключалась в том, что тестовый период работы «Платона» закончился, поэтому санкции надо ужесточать», – пояснил он. Войтко считает, что вместо ужесточения санкций следовало бы поработать над эффективностью самой системы.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что не поддержит предложения Минтранса на фоне обсуждения увеличения тарифа за проезд. Ведомство предлагает с июля поднять цену до 3 руб. за 1 км.