Медведев считает реальным достижение таргета по инфляции в 4% в 2017 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает вполне реальным достижение таргета по инфляции в 4% в 2017 г. Он отметил, что в 2016 г. значение инфляции было минимальным в новейшей истории России - 5,4%, снизить инфляцию удалось «даже в условиях санкционного давления».

По словам Медведева, в стране созданы условия для ускоренного импортозамещения по отдельным позициям, включая производство сельхозпродукции и продовольствия, а также обеспечена предсказуемость бюджетной и налоговой политики.

«Но главное - что смогли сохранить доверие людей и бизнеса. И это дает надежды на возобновление инвестиционной активности», - заявил он, открывая совещание по социально-экономическим вопросам. Он добавил, что уже сегодня некоторые аналитики называют российский рынок одним из наиболее перспективных для вложений.

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