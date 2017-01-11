Инфляция в январе разогналась до 0,3% из-за индексации тарифов

Инфляция в России с 1 по 9 января 2017 г. ускорилась до 0,3%, сообщил в среду Росстат. Предыдущие три месяца (в октябре - декабре) инфляция составляла 0,4% в месяц, т. е. недельная инфляция была примерно 0,1%. В начале января 2016 г. инфляция за аналогичный период также составила 0,3%, поэтому в годовом выражении инфляция к 9 января осталась на уровне конца декабря - 5,4%.

Последний раз столь высокая недельная инфляция (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) была зафиксирована в начале июля - также во время «тарифной недели», когда повышаются тарифы на услуги (с 1 января на транспорт, а с 1 июля - на газ и электроэнергию). Поэтому «тарифные недели» не являются показательными с точки зрения динамики цен.

С 1 по 9 января наблюдался существенный рост цен и на плодоовощную продукцию - на 3%, стал дороже проезд в метро - на 13,1%, трамвае - на 10,1%, троллейбусе и городском муниципальном автобусе - на 9,2 и 6,7% соответственно.

Цены на яйца и сливочное масло выросли на 0,5%, на рыбу, молоко, сметану, творог, сыр, рис и водку - на 0,2-0,4%. Одновременно сахарный песок стал дешевле на 0,5%, подсолнечное масло, гречневая крупа, пшено и соль - на 0,1%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,6%.

В 2016 г. инфляция в РФ составила минимальные за всю новейшую историю России 5,4%. В 2017 г., по мнению экономистов, инфляция в России продолжит замедляться и составит 4,7% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце декабря), что выше официального прогноза правительства и таргета ЦБ (4%).