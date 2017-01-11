Индексация страховых пенсий в России составит 5,4% с 1 февраля

С 1 февраля в России будет проведена индексация страховых пенсий на уровне инфляции 2016 г., которая составила 5,4%, сообщил министр труда Максим Топилин

«С 1 февраля 2017 г. будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствие с уровнем инфляции. Вчера Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 г. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все страховые пенсии», - сказал Топилин по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.