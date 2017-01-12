Ткачев попросил у правительства еще 50 млрд рублей на поддержку АПК – «Коммерсантъ»

Министерство сельского хозяйства попросило у Минэкономразвития выделить на поддержку агропромышленного комплекса еще 50 млрд руб. в дополнение к предусмотренным в бюджете на 2017 г. по программе развития АПК 216 млрд руб. Как пишет «Коммерсантъ», министр сельского хозяйства Александр Ткачев направил министру экономики Максиму Орешкину соответствующее письмо. Он просит включить эти средства в план мероприятий, направленных на повышение темпов роста экономики в 2017 г. На данный момент в этом плане значится лишь выделение 13,8 млрд руб. на поддержку сельхозмашиностроения. В Минэкономразвития газете сказали, что письмо получили и вопрос прорабатывается.

В 2017 г. Минсельхоз хочет потратить дополнительные 50 млрд руб. в рамках уже действующих программ, а 15 млрд руб. из этой суммы ведомство просит на увеличение уставного капитала Россельхозбанка. Из-за отсутствия альтернатив зарубежным кредитам банк не располагает достаточной ресурсной базой для кредитования, а сельхозпроизводители «нуждаются в бесперебойном финансировании», говорится в письме. Увеличение уставного капитала банка дополнительно обеспечит сельхозпроизводителей кредитными ресурсами на 60 млрд руб., пишет газета.

В 2016 г. Ткачев не раз просил правительство увеличить господдержку сельского хозяйства в дополнение к предусмотренным бюджетом 215 млрд руб. Сначала Минсельхоз просил дополнительно 40 млрд руб., затем снизил требование до 23 млрд руб. В итоге деньги, за исключением субсидий на сельхозтехнику, выделены не были, напоминает издание.