Прокуратура в 2016 году добилась погашения долгов по зарплате на 20 млрд рублей

Прокуроры России в 2016 г. добились возврата предпринимателям 40 млрд руб. долга по выполненным ими государственным и муниципальным контрактам, по актам прокуратуры погашены долги по заработной плате на сумму 20 млрд руб., заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

«Во исполнение поручения президента России Владимира Путина после прокурорского вмешательства предпринимателям возвращены 40 млрд руб. задолженности по выполненным ими государственным и муниципальным контрактам», – сказал Чайка в поздравительной речи на праздновании 295-летия со дня образования прокуратуры.

«По нашим актам погашены долги по заработной плате на сумму 20 млрд руб.», – добавил он.