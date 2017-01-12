Приватизация-2016 принесла 407 млрд рублей без «Роснефти» – Минфин

Доходы от приватизации государственных активов в 2016 г. составили 406,8 млрд руб., сообщила пресс-служба Минфина России.

«Доходы от приватизации в 2016 г., по оперативным данным, составили 406,8 млрд руб., в том числе поступления от приватизации 50,08% акций ПАО "АНК Башнефть" - 329,69 млрд руб.; 10,9% акций АК "Алроса" - 52,18 млрд руб.; "массовая приватизация" - 24,92 млрд руб.», - сказали в пресс-службе.

В этой цифре не учтены доходы от приватизации «Роснефти» в размере 692,4 млрд руб., так как они поступили в виде дивидендов главного акционера компании - «Роснефтегаза».