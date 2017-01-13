Министр экономического развития не исключил сохранения Резервного фонда

Рост цен на нефть в начале 2017 г. дает возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить его по итогам года, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу. Также, по его словам, МЭР не видит серьезных угроз достижению целевой инфляции в 4% в 2017 г.

В декабре 2016 г. Минфин потратил 1,06 трлн руб. из Резервного фонда, продав $6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов за 966,9 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета. На 1 января 2017 г. в Резервном фонде осталось 972,13 млрд руб., тогда как еще год назад было 3,641 трлн руб.

Счетная палата прогнозирует, что в 2017 г. Резервный фонд будет пуст и правительство перейдет к использованию средств фонда национального благосостояния (ФНБ). В абсолютном выражении в 2017 г. дефицит бюджета составит 2,75 трлн руб. при доходах в 13,49 трлн руб. и расходах 16,24 трлн руб. Его предлагается финансировать в том числе из резервного фонда (1,15 трлн руб.) и ФНБ (668 млрд руб.).