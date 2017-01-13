ВЭБ за счет ФНБ профинансирует предпроектные работы на Удокане на $100 млн

ВЭБ в 2017 г. профинансирует за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) предпроектные работы на Удоканском медном месторождении на сумму около $100 млн, заявил глава госкорпорации Сергей Горьков.

«Набсовет (ВЭБа) утвердил, это было достаточно давно. Это не очень большая сумма - чуть больше $100 млн на завершение предпроектных работ», - сказал Горьков.

«Проект утвержден и, надеюсь, будет реализован в этом году», - добавил Горьков, отметив, что финансирование будет предоставляться за счет средств ФНБ.

В конце ноября прошлого года ВЭБ сообщал, что выйдет из проекта разработки Удокана после окончания этапа предпроектных работ .

Удоканское месторождение в Забайкальском крае - одно из крупнейших в мире по запасам меди. Промышленный комплекс, который будет построен на месторождении, рассчитан на переработку 36 млн т руды в год. Согласно кодексу JORC минеральные ресурсы Удокана оценены в 2,3 млрд т со средним содержанием меди 1,06%, количество меди — 24,6 млн т. Оператором проекта выступает Байкальская горная компания, ранее являвшаяся структурой «Металлоинвеста», а затем выделенная в отдельную компанию под контролем USM Holding Алишера Усманова.