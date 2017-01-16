Инфляция в Крыму в 2016 году превысила общероссийский уровень на 1,8 п.п.

Инфляция в Крыму в 2016 г. составила 7,2%. Существенно выросли цены на водку, сигареты, услуги ЖКХ и поездки за границу. Об этом свидетельствуют данные Крымстата.

«В Республике Крым в декабре 2016 г. индекс потребительских цен составил 100,3% по отношению к предыдущему месяцу и 107,2% по отношению к декабрю 2015 г.», - отмечается в пресс-релизе ведомства. Индекс потребительских цен на продукты за год вырос на 103,7%, на непродовольственные - на 106,6%, на услуги - на 117%.

В 2016 г. маргарин и маргариновая продукция подорожала на 18%, мука - на 16%, водка - на 15%, шампанское и чай - на 12%, мороженое - на 11%, виноградные вина и кондитерские изделия - на 10,5%. При этом по сравнению с декабрем 2015 г. больше всего за год в Крыму снизились цены на овощи (13%), фрукты и цитрусовые (12%), картофель (6%), яйца (4%), мясо и птицу (1,6%).