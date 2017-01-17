Орешкин: Роль государства в экономике не должна расти

Роль государства в экономике увеличиваться не должна, но и приватизация не является ключевым фактором роста экономики России. Такое мнение высказал министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью газете Financial Times.

Министр считает, что Россия больше нуждается в конкурентных рынках, чем в продолжении программы приватизации, пишет издание. «Если просто приватизировать крупную госкомпанию, которая доминирует на рынке, это не исправит ситуацию с конкуренцией и не даст ощутимого позитивного эффекта на экономический рост», – сказал Орешкин.

Financial Times отмечает, что позиция нового главы Минэкономразвития в этом вопросе отличается от позиции экс-министра Алексея Улюкаева, а также является более мягкой и по сравнению с мнением главы ЦСР Алексея Кудрина.

Еще одним приоритетом для России является, по мнению Орешкина, борьба с теневой экономикой. «Мы будем проводить тонкую настройку налоговой системы, чтобы поддержать белые компании, тех, кто инвестирует, тех, кто внедряет инновации, тех, кто экспортирует, тех, кто будет помогать достичь более высоких темпов роста», – подчеркнул министр.