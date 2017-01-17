Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита товаров

Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита украинских товаров, заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью украинскому «Общественному радио».

«Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничения транзита по территории России составляют более $1 млрд, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков. Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 г. ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, и затем 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 г. и распространены на транзит в Киргизской Республике», – заявил заместитель министра.

В связи с ужесточением РФ требований к транзиту товаров, следующих с Украины, Киев решил искать альтернативные маршруты доставки грузов в страны Азии. В частности, был разработан так называемый Шелковый путь, который предполагает доставку грузов по маршруту Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.

Россия с 1 января 2016 г. приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные пошлины для защиты своего рынка от наплыва беспошлинных товаров из ЕС. Кроме того, в отношении Украины введено продуктовое эмбарго как для страны, поддержавшей антироссийские санкции. Автомобильные грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы «Глонасс».